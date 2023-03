Wie entwickelt sich die Tesla Aktie? Neue Signale aus dem RSI geben Aufschluss!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wenn Sie in die Tesla-Aktie investieren möchten und den Überblick über die aktuellen Markttrends behalten wollen, kann der Relative Strength Index (RSI) ein nützliches Werkzeug sein. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts auf eine Skala von 0 bis 100 in Relation und hilft dabei zu beurteilen, ob dieser über- oder unterbewertet ist.

Der 7-Tage-RSI für Tesla liegt aktuell bei 60.11, was eine “Neutral” Bewertung ergibt. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40.52 und gibt damit ebenfalls ein “Neutral” Signal ab.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie weiterentwickeln wird. Derzeit scheint sie keinen klaren Trend zu haben und es bleibt spannend zu sehen, wohin es geht. Wenn Sie jedoch langfristig investieren möchten,...