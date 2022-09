Wie entwickelt sich Gazprom?

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet wie es derzeit bei der Gazprom Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Auch weiterhin wird Gazprom an den westlichen Börsen nicht gehandelt, zieht aber an der Moskauer Börse weiter nach oben. Auch ADRs von Gazprom zu tauschen scheint kompliziert. Die Entwicklung! Weil der Handel mit Gazprom Aktien in Europa… Hier weiterlesen