Wie attraktiv ist die Dividende der Accenture Aktie?

Die Dividendenrendite, welche den Zusammenhang zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs widerspiegelt, wird gewöhnlich in Prozent ausgedrückt. Momentan beläuft sich die Dividendenrendite von Accenture auf 1,61 Prozent gemessen am Kursniveau und liegt damit um 2 Prozent unter dem Durchschnittswert (1,63) dieser Aktie.

Accenture-Aktienkurs im Überblick: aktuelle Trends und Entwicklungen

Die Accenture-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittskurs von 270,41 EUR zum Schlusskurs. Jedoch schloss die Aktie am letzten Handelstag mit einem Wert von 257,90 EUR (-4,63% Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als “schlecht” bewertet wird. Zur weiteren Beurteilung nutzen Experten oftmals auch den 50-Tage-Durchschnitt. Dieser liegt aktuell bei 257,90 EUR und zeigt somit eine ähnliche Performance...