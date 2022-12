Wie die Vonovia-Aktie die Dividendenrendite verdoppelt hat, wissen wir: Das ist jetzt die Frage

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Bei der Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) gibt es inzwischen eine doppelte Dividendenrendite, zumindest im Vergleich mit der historischen Bewertung. Woher kommt das? Das wissen wir natürlich und es ist kein größeres Geheimnis. Alleine im Börsenjahr 2022 hat sich der Aktienkurs mehr als halbiert. Eine günstigere Bewertung führt damit inzwischen zu über 7 % Ausschüttungsrendite.

Doch das ist nicht die große Frage bei der Vonovia-Aktie. Der eigentlich relevante Faktor bei dem DAX-Wohnimmobilienkonzern ist hingegen, ob die Dividende konstant bleibt. Mit Blick auf diese Bewertung scheint der Markt eine gewisse Skepsis aufzuweisen. Schauen wir uns einige relevante Kennzahlen an.

Vonovia-Aktie: Eine konstante Dividende …?!

Wenn wir uns jedenfalls die Erwartungen des Analystenkonsens ansehen, so stehen die Chancen auf eine höhere Dividende gar nicht verkehrt. Laut der Daten von FactSet rechnen sie im Durchschnitt mit 1,74 Euro für das Geschäftsjahr 2022. Im Jahr 2023 könnte die Dividende je Aktie sogar leicht wachsen, wenn sich diese Prognose bestätigt. In diesem Jahr hat es schließlich 1,66 Euro je Aktie gegeben.

Das Management von Vonovia sieht sich außerdem in einem konstanten Lauf. Nominell hat zwar die Dividende je Aktie von 1,69 Euro im Jahr 2021 auf 1,66 Euro in diesem Börsenjahr eingebüßt. Jedoch ist die absolute Summe höher, was an einer Verwässerung liegt. Insofern sagt das Management, dass man weiterhin eine konstante Ausschüttungspolitik verfolge.

Wenn wir uns die operativen Zahlen der Vonovia-Aktie ansehen, ist Konstanz möglich. In den ersten drei Quartalen lagen die Funds from Operations je Aktie bei 1,98 Euro. Alleine dieser Wert ist ausreichend für eine zumindest konstante Dividende. Investoren müssen in den kommenden Quartalen jedoch beobachten, welchen Effekt Devestitionen auslösen.

Zudem ist die Verschuldung bei Vonovia ein relevanter Faktor, der Wohnimmobilienkonzern sollte einen Teil der eigenen Ergebnisse in die Bilanz investieren. Das ist letztlich auch der Grund, warum der Markt so skeptisch ist, was sich in der hohen Dividendenrendite äußert.

Eine gute Chance

Die hohe Dividendenrendite bei der Vonovia-Aktie kann eine gute Chance für die Investoren sein. Ich sehe zumindest das operative Potenzial, die Dividende je Aktie konstant zu halten. Sowie gleichzeitig einen Teil der Verbindlichkeiten aus dem operativen Erfolg zu bezahlen. Trotzdem: Es ist letztlich die Entscheidung des Managements, was Priorität haben wird.

Insofern bleibt ein gewisses Restrisiko bestehen. Bei der jetzigen Bewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von voraussichtlich deutlich unter 10 und über 7 % Dividendenrendite können mutige Investoren jedoch eine Wette wagen. Es sind weiterhin defensive Wohnimmobilien, um die es geht. Außerdem ist Vonovia ein profitabler Konzern, der sich eigentlich seine Dividende leisten kann. Das Kernproblem ist einfach die Verschuldung.

Der Artikel Wie die Vonovia-Aktie die Dividendenrendite verdoppelt hat, wissen wir: Das ist jetzt die Frage ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Vonovia. The Motley Fool besitzt keine der erwähnen Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022