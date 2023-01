Wie Testsieger-online.de Händlern hilft, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen

Berlin (ots) -Der Verkauf von Produkten auf Amazon oder im eigenen Online-Shop kann großartige Umsätze und Margen generieren, ist aber alles andere als ein Selbstläufer. Die Kosten für Werbeanzeigen steigen und steigen und auch die Konkurrenz schläft nicht. Echte Kundenbewertungen bewegen Interessenten dazu, auf den "Kaufen"-Button zu klicken. Doch sie dazu zu bringen, überhaupt zu bewerten, ist mühselig. Auch professionelle Produktbilder sind zwar wichtig, aber in der Fülle an Anbietern nicht immer ausschlaggebend für eine Kaufentscheidung.Ein Berliner Unternehmen will es Händlern erleichtern, das Vertrauen potenzieller Kundschaft zu gewinnen und dadurch ihre Umsätze zu steigern. Mit Testsieger-online.de wurde eine Plattform geschaffen, auf der Onlinehändler ihre Produkte testen und bewerten lassen können. Anschließend erhalten die Händler ein Testsiegel, das sie für ihr Marketing nutzen können. Gleichzeitig können Verbraucher auf der Plattform Produkte vergleichen und bewerten. Doch wie erfolgversprechend ist das Angebot von Testsieger-online.de tatsächlich?So funktioniert die Test-PlattformFür Verbraucher bietet Testsieger-online.de Produktbewertungen verschiedener Kategorien an - darunter Elektronik, Gesundheit, Auto, Freizeit und Finanzen. Viel interessanter für Onlinehändler selbst ist jedoch die Arbeit hinter den Kulissen der Lorbach Vergleichsportal DACH GmbH, die die Plattform betreibt. Händler schicken ihr Produkt ein, damit es nach einem immer gleichen Schema getestet werden kann. Dabei werden Lieferzeit, Verpackung, Optik, Geruch, Funktion und weitere Merkmale auf den Prüfstand gestellt. Das Produkt erhält dann eine Bewertung in Form des Testsiegels.Was bringt ein Testsiegel überhaupt?Neben 5-Sterne-Bewertungen kann ein Testsiegel eines unabhängigen Unternehmens das Vertrauen in ein Produkt und einen Händler steigern. Eine entsprechende Qualität und Einhaltung von Werbeversprechen werden dadurch nach außen sichtbar gemacht. Professionelle Produktbilder und -texte des Verkäufers reichen hierfür nicht aus. Ein Testsiegel kann also ergänzend zu Produktbewertungen die Kaufentscheidung erhöhen. Händler können neue Produkte schneller etablieren und bei bestehender Ware mehr Umsatz und Profit erzielen. Laut Testsieger-online.de konnten Kunden ihre Conversion Rates durch die Zusammenarbeit um bis zu 37 Prozent steigern.Neue Plattform könnte den Verkäufermarkt revolutionierenMit einem unabhängigen Testsiegel können bestehende und neue Produkte einen ordentlichen Push erhalten, Umsätze und Margen erhöht und mitunter auch höhere Verkaufspreise durchgesetzt werden. Während sich der Kunde unabhängig von Werbeversprechen überzeugen kann, sind Händler gleichzeitig nicht mehr ausschließlich von positiven Kundenbewertungen abhängig. Mit Testsieger-online.de hat die Lorbach Vergleichsportal DACH GmbH eine Plattform ins Leben gerufen, die sich selbst und vor allem ihre Kunden von der Konkurrenz abhebt.Pressekontakt:Webseite: https://testsieger-online.de/E-Mail: info@testsieger-online.deOriginal-Content von: Testsieger-online.de, übermittelt durch news aktuell