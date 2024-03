Wie Elon Musk sein KI-Startup nutzt, um die Wende bei X herbeizuführen

Elon Musk nutzt überschneidende Technologie, Daten und Finanziers für bahnbrechende Projekte – Strategie mit Weitblick.

Elon Musk nutzt seine Technologie, Daten und finanziellen Unterstützer, um sein neues Unternehmen xAI voranzubringen. Das Startup, das sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat, wurde letztes Jahr gegründet und soll laut Musk dabei helfen, existenzielle Fragen wie die Natur des Universums zu beantworten. Doch das ist nicht das einzige Ziel von xAI. Es arbeitet eng mit Musks sozialem Medienunternehmen X zusammen und hat Zugang zu dessen riesigen Datenbanken von Beiträgen. Das Flaggschiff-Produkt von xAI, der Chatbot Grok, ist nur für Nutzer verfügbar, die für ein Abonnement auf X bezahlen. Seit der Veröffentlichung von xAI vor sieben Monaten sind X und xAI zunehmend miteinander verflochten. Diese Verbindungen bieten Einblicke in Musks Einsatz von künstlicher Intelligenz als wichtigen Teil seiner Pläne, X umzustrukturieren und in eine "Alles-in-einem-App" zu verwandeln.

Laut Technologieanalyst und CEO von The Futurum Group, Daniel Newman, wird die Zukunft der sozialen Plattformen maßgeblich von generativer künstlicher Intelligenz beeinflusst werden, sei es positiv oder negativ, abhängig von der Art und Weise, wie sie eingesetzt wird. Elon Musk sieht xAI als Katalysator, um generative künstliche Intelligenz zu integrieren, während er gleichzeitig darauf achtet, dass die Plattform nicht zu stark zensiert wird. X CEO Linda Yaccarino sieht in Grok einen wichtigen Bestandteil dafür, X in seine "Alles-in-einem-App" zu verwandeln. In einem Januar-Post skizzierte sie große Themen für X, darunter AI, Meinungsfreiheit und Videoinhalte. Musk hat auch von finanziellen Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen gesprochen und in einem Tweet angekündigt, dass X-Investoren 25% von xAI besitzen werden. Unternehmensrechtsexperten zufolge ist es zu erwarten, dass X-Investoren eine Gegenleistung für die Echtzeitinformationen erhalten, die xAI aus der X-Plattform bezieht.

Die enge Zusammenarbeit mit xAI könnte auch den Ruf von X stärken. Der Boom von generativer künstlicher Intelligenz ist ein heller Fleck in der Tech-Branche und zieht Geld und Talente in das Silicon Valley. X steht vor finanziellen Herausforderungen - Musks Übernahmedeal hat das Unternehmen mit einer hohen Schuldenlast belastet und die Werbeeinnahmen sind nach Kontroversen um die Inhaltsmoderation gesunken. Letzte Woche verklagte Musk OpenAI und seinen CEO Sam Altman und beschuldigte sie, mit ihrer Fokussierung auf Profit den ursprünglichen Gründungsvertrag des Unternehmens zu brechen. Musk, der 2015 bei der Gründung von OpenAI beteiligt war, behauptet, dass die enge Beziehung von OpenAI zu Microsoft nicht mit dem Versprechen der Gesellschaft vereinbar ist, öffentlich zugängliche, quelloffene künstliche Intelligenz zu fördern.

Es ist nicht das erste Mal, dass Musk seine Unternehmen gegenseitig unterstützt, was er als Vorteil betrachtet. Dies hat oft Fragen seitens der Investoren aufgeworfen. Als Musk seine Tätigkeit als CEO von Twitter aufnahm, ließ er Tesla-Mitarbeiter Twitter's Engineering Talent überprüfen, was er als freiwillige Aufgabe bezeichnete. Der Boring Tunnel, der 2018 vorgestellt wurde, wurde teilweise mit Hilfe von SpaceX-Mitarbeitern gebaut. Laut der Website von xAI sind X und xAI getrennte Unternehmen, die jedoch eng zusammenarbeiten. Musks Gründung von xAI erfolgte kurz nachdem er die Plattform, die damals noch Twitter hieß, gekauft hatte. Ursprünglich plante er, xAI innerhalb von Twitter zu inkubieren, aber laut Walter Isaacsons Biografie von Musk entschied er sich schließlich dafür, xAI zu einem eigenständigen Startup zu machen, da es einfacher wäre, talentierte Ingenieure anzulocken.

Laut Bryan Quinn, Professor für Unternehmensrecht an der Boston College, könnte die Gründung von xAI als eigenständiges Unternehmen auch attraktiver für potenzielle Investoren sein. "Man kann sagen: 'X ist für die Risikokapitalgeber im Silicon Valley nicht wirklich interessant, aber künstliche Intelligenz ist momentan im Trend. Warum also nicht eine Tochtergesellschaft gründen, die sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert?'" sagt Quinn. X hat letztes Jahr einen "Ähnliche Beiträge anzeigen"-Button eingeführt, der von xAI betrieben wird. Das Unternehmen arbeitet auch an einer Option, "Unähnliche Beiträge anzeigen" zu können. Ingenieure arbeiten weiterhin an Funktionen, die die Technologie von xAI nutzen.

Musk kündigte letzte Woche an, dass die Version 1.5 von Grok in Kürze erscheinen wird und eine Funktion enthalten wird, die Beiträge auf X analysieren und zusammenfassen kann. Er sagte auch, dass Grok einen Button haben wird, der Nutzern beim Verfassen von Beiträgen hilft. Musk hat angekündigt, dass xAI sowohl innerhalb der X-App als auch als eigenständige App arbeiten wird. Mitarbeiter von xAI arbeiten teilweise im langjährigen Hauptquartier von Twitter in San Francisco und besetzen dabei das oberste Stockwerk, wo auch viele X-Mitarbeiter arbeiten, so Person, die mit den Betriebsabläufen vertraut sind. Laut der Website von xAI hat das Unternehmen Büros in San Francisco und Palo Alto und bietet außergewöhnlichen Kandidaten die Möglichkeit zu Remote-Arbeit.

Einige X-Mitarbeiter äußern sich optimistisch über die Zusammenarbeit mit xAI. "Meine Vermutung ist, dass Grok noch stark untergenutzt wird," twitterte Alexa Alianiello, die bei X im Bereich Vertrieb und Partnerschaften tätig ist, letzte Woche. "Es lohnt sich, sich über die Rücksichtslosigkeit hinwegzusetzen, um zu verstehen, was hier passiert." X versucht, sein Abonnement-Geschäft auszubauen und bietet zahlende Nutzer Features wie Grok, Verifizierung und weniger Werbung. Das Abonnement mit Grok kostet monatlich ab 16$. X hat noch keine Zahlen zu den Abonnenten veröffentlicht, aber Schätzungen zeigen, dass die Einnahmen aus dem Abonnement-Geschäft seit Musks Übernahme gestiegen sind, aber im Vergleich zu den Werbeeinnahmen immer noch gering sind.

Die Gründung von xAI fügt Musks ohnehin schon vollem Terminkalender hinzu. Er leitet derzeit sechs Unternehmen. Dies hat auch bei einigen Investoren Bedenken hervorgerufen, da Musk öffentlich gehandelte Unternehmen wie Tesla führt. Sie machen sich Sorgen über die breite Palette von Musks geschäftlichen Verpflichtungen und seine Fähigkeit, sich auf das Elektroautomobilunternehmen zu konzentrieren. Musk sagt jedoch, dass xAI Tesla einen Mehrwert bieten wird und auf der Website von xAI heißt es, dass das Unternehmen eng mit Tesla sowie X und "anderen Unternehmen" zusammenarbeiten wird.

Ende letzten Jahres erklärte xAI in einer Einreichung bei der Börsenaufsicht SEC, dass es 1 Milliarde US-Dollar aufbringen möchte. Insider der Branche haben jedoch kürzlich angegeben, dass xAI möglicherweise noch mehr Kapital beschaffen möchte. Eine Idee ist es, einen Teil des Kapitals für den Ausbau der eigenen Infrastruktur in Datenzentren zu nutzen, wie eine Quelle vermutet. Musk hat Berichte, dass xAI Kapital beschaffen möchte, zurückgewiesen. "Ich habe mit niemandem diesbezüglich gesprochen," erklärte er im Januar in einem X-Post. Im vergangenen Dezember reisten Forscher von xAI zur NeurIPS-Konferenz für maschinelles Lernen nach New Orleans und hielten dort einen informellen Kennenlern-Workshop am Nachmittag ab. Es gab sogar Werbegeschenke: Eine Forscherin trug eine Jacke mit xAI-Logo.

