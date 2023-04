Wie Dividendenaktien das Einkommen im Ruhestand sichern können!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Der Ruhestand ist für viele Menschen eine Zeit der Entspannung, in der sie ihre finanziellen Ziele erreicht haben und von ihrer langjährigen Arbeit profitieren möchten. Für einige kann der Ruhestand jedoch eine Quelle der Sorge sein, insbesondere wenn es um ihre finanzielle Zukunft geht.

Eine Möglichkeit, das Einkommen im Ruhestand zu sichern, ist durch Investitionen in Dividendenaktien. Dividendenaktien sind Aktien von Unternehmen, die regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre auszahlen. Dabei handelt es sich oft um eine feste Summe, die jährlich oder quartalsweise ausgezahlt wird. Idealerweise steigt sie bei guten Unternehmen an.

Dividenden können somit eine zuverlässige Einkommensquelle im Ruhestand sein. Es gibt jedoch auch Risiken, sofern man nicht auf eine Diversifizierung achtet oder keine Qualitätsunternehmen erwirbt.

Hinter einer guten Dividendenaktie steht meist ein Unternehmen mit einem solide wachsenden Geschäftsmodell. Es besitzt eine gesunde Bilanz und schafft es, regelmäßig mehr Dividenden an seine Aktionäre auszuzahlen.

Drei gute Beispiele für solche Dividendenwachstumsaktien sind dabei Johnson & Johnson (WKN: 853260), Coca-Cola (WKN: 850663) oder Apple (WKN: 865985). Werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese Dividendenaktien.

Johnson & Johnson: Diversifizierter Gesundheitskonzern

Johnson & Johnson ist ein Unternehmen, das sich auf den Gesundheitssektor konzentriert. Es agiert im Gesundheitssektor mit seinen drei Sparten Pharmaceutical, MedTech und Consumer Health, wobei das letzte Segment unter dem Namen Kenvue bald an der Börse separat notiert. Der Schritt könnte zukünftig für ein fokussiertes Wachstum stehen, das Chancen-Risiko-Profil der Aktie jedoch zunehmen.

Blicken wir auf die vergangene Performance, so ist diese trotzdem beeindruckend: Der operative Umsatz konnte in den letzten 20 Jahren um durchschnittlich jährlich 5 % erhöht werden, das bereinigte EPS stieg im gleichen Zeitraum um 8 %. Auch die Aktie reagierte gut: Der Total Return lag bei 12,7 %.

Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola ist der weltweit führende Softdrink-Konzern. Aber Coca-Cola kann deutlich mehr als eine braune Zuckerbrause vermarkten. Zum Getränke-Portfolio gehören auch Fruchtsäfte, Wasser, Kaffee oder Tee.

Neben seiner starken Marke überzeugt das in Atlanta ansässige Unternehmen durch sein beeindruckendes Vertriebsnetzwerk. Nahezu überall auf der Welt kann man Produkte von Coca-Cola kaufen.

Der Markt des seit über 136 Jahren bestehenden Unternehmens ist dabei noch lange nicht gesättigt. Getrunken wird schließlich immer und Coca-Cola besitzt erst einen niedrigen Marktanteil am gesamten weltweiten Getränkekonsum.

Gleichzeitig wird seit 61 Jahren regelmäßig die Dividende erhöht. Die aktuell erwartete Dividendenrendite liegt bei 2,9 % (Stand: 25.4.23, Morningstar).

Apple-Aktie: Technologie-Gigant sucht seinesgleichen

Apple ist im Gegensatz zu Johnson & Johnson und Coca-Cola noch ein relativ junges, verlässliches Dividendenunternehmen.

Zwischen 1987 und 1995 schüttete der Hardware-Hersteller zwar schon regelmäßig Quartalsdividenden aus, geriet dann aber in eine Krise, wodurch diese ausblieben. Erst ab 2012 wurde die Ausschüttung wieder auf Quartalsbasis aufgenommen und seither werden die Dividenden auch regelmäßig erhöht.

Apple ist dabei ein gutes Beispiel für die enormen Chancen und Risiken des Aktienmarktes. Krisen können einem dabei schnell einen Strich durch die Ausschüttungspolitik machen. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen kann jedoch seine Aktionäre auch schnell reich machen.

Die aktuell erwartete Dividendenrendite von 0,6 % ist bei Weitem kein Argument für die Aktie. Demgegenüber dürfte das Wachstum aber umso mehr überzeugen, da es das letzte Jahrzehnt im Durchschnitt zweistellig war.

Mit hohen Cashbeständen in der Bilanz, starken Free Cashflows und dem Drang, in immer mehr Technologiebereiche vorzustoßen, dürfte das Wachstumspotenzial zudem hoch bleiben.

