Wie Carlo Müller Unternehmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern unterstützt

EssenMitarbeiter sind das größte Kapital eines jeden Unternehmens. Darum ist es wichtig, sowohl die eigenen Mitarbeiter an die Firma zu binden als auch neue Talente zu gewinnen. Während viele Start-ups oder Tech-Unternehmen keine Probleme haben, sich durch den Online-Dschungel zu schlagen, tut sich die Generation schwer, deren Geschäftsmodelle und Existenzen nicht auf einem einzigen Speicherchip Platz finden. Branchen, die nicht Software-dominiert sind, wie beispielsweise Immobilienmakler, Handwerker oder Autohäuser, haben Schwierigkeiten, sich auf dem Markt zu behaupten und sich für potenzielle Mitarbeiter als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Carlo Müller ist ein anerkannter Marketingexperte und hilft genau diesen Unternehmen bei der Suche nach Mitarbeitern.Jeder Kunde wird individuell betrachtetDamit alle Unternehmen aus jeder Branche die Chance haben, an qualifizierte Mitarbeiter zu gelangen, nutzt Carlo Müller mit seiner Beratungsfirma Marketing Wizards GmbH einen ganzheitlichen Ansatz. Mit seiner Vorgehensweise unterscheidet er sich deutlich von anderen Anbietern, denn er nutzt alle Tools aus dem großen Marketingkoffer. Gerade Firmen, die nicht internetaffin sind, setzen oft immer noch auf Flyer und Zeitungsinserate und verpassen damit den Sprung ins digitale Zeitalter. Carlo Müller weiß genau, wo der Hebel anzusetzen ist, und setzt auf die individuelle Betrachtung jedes Unternehmens. Er weiß, dass es kein Schema F gibt, das für alle gilt, und entwickelt für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Marketingstrategie, um das Unternehmen neu und attraktiv zu positionieren und somit für Mitarbeiter interessant zu machen.Alles aus einer HandCarlo Müller möchte für seine Kunden das bestmögliche Ergebnis erreichen, was bedeutet, dass bei der Mitarbeitergewinnung alles aus einer Hand kommt. Es beginnt mit der Entwicklung der Strategie, bei der die Zielgruppe für die Kampagne genau bestimmt wird. Zudem werden Landingpages gebaut, die mit ihrem Design und ihren Inhalten potenziellen Bewerbern einen großen Mehrwert bieten. Auch die Gestaltung und die Ausspielung der Werbeanzeigen übernimmt die Marketing Wizards GmbH. Im Mittelpunkt steht dabei relevanter Content, der die Zielgruppe anspricht und sie von einer Bewerbung überzeugt.Beim Start der Kampagne sind Werbeanzeige und Landingpage miteinander verknüpft, sodass einer Bewerbung keine Hürden im Weg stehen. Das Team der Marketing Wizards GmbH behält das Geschehen zudem beständig im Blick und kann, wenn es nötig ist, korrigierend eingreifen.Einige Unternehmen müssen ihre Denkweise ändernDer Erfolg gibt der Marketing Wizards GmbH recht, doch bei einigen Unternehmen halten sich noch immer Vorurteile gegenüber aktuellen Recruiting-Methoden. Wer selbst nicht auf Facebook oder Instagram unterwegs ist, glaubt eben, andere würden es grundsätzlich auch nicht tun. Doch die Realität sieht anders aus, denn tatsächlich klicken bei transaktionalen Suchen rund 50 Prozent auf die Anzeige, sodass auf diesem Weg auch neue Mitarbeiter rekrutiert werden können.Carlo Müller hat selbst als erfolgreicher Verkäufer angefangen und später in einer Full-Service-Marketing-Agentur den Bereich Online-Marketing federführend betreut. Mittlerweile leitet er seine eigene Agentur, die Marketing Wizards GmbH, und beschäftigt aktuell acht Mitarbeiter.Pressekontakt:Marketing Wizards GmbHVertreten durch: Carlo MüllerE-Mail: Info@marketing-wizards.deWebseite: https://marketing-wizards.de/