Wie die Agentur Krypto Vergleich die Finanzierung für Unternehmen revolutioniert hat

München (ots) -Unternehmen, die auf dem Markt bestehen wollen, müssen innovative Projekte anstoßen, um ihre Position zu stärken oder auszubauen. Das betrifft sowohl junge als auch bestehende Unternehmen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, diese Projekte finanziert zu bekommen. Selbst wenn das Projekt über großes Potenzial verfügt und sogar ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, haben Unternehmen oft Probleme, das notwendige Kapital zu erhalten. Die klassische Finanzierung wird von vielen Banken mittlerweile abgelehnt; also müssen Investoren auf anderem Wege gefunden werden. Was viele dabei nicht wissen: Es gibt mittlerweile andere, innovativere Finanzierungswege. Wie diese aussehen und wie man am besten vorgeht, wissen Dimitri Haußmann und sein Team von Krypto Vergleich.Kryptowährungen gelten als idealer Weg zur Finanzierung eines ProjektsEine Möglichkeit zur Unternehmensfinanzierung ist die Ausgabe von Aktien. Immer attraktiver wird es mittlerweile aber auch, Unternehmensanteile über die Blockchain zu veräußern. Dies ist ein moderner Weg, um Investoren mit ins Boot zu holen. Auf der Blockchain-Basis können somit legale Wertpapiere über ein Security Token Offering (STO) auf den Markt gebracht werden.Ebenso attraktiv ist das Initial Coin Offering (ICO), das auf einer Kryptowährung basiert. Damit die Finanzierung über Kryptowährungen reibungslos funktioniert, unterstützen die Experten rund um Krypto Vergleich die Unternehmen. In der Vergangenheit wurden ICO Projekte oft belächelt, jedoch haben sich diese heutzutage zu einem legitimen Finanzierungsmittel etabliert.Krypto Vergleich erarbeitet mit den Unternehmen eine individuelle Strategie zur UnternehmensfinanzierungBevor die Kryptowährung auf den Markt gebracht wird, klärt das Team von Krypto Vergleich alle Voraussetzungen, damit die Finanzaufsicht grünes Licht für das Projekt geben kann. Zum Konzept gehört ein Whitepaper, welches als eine Art Businessplan dient und alle Details über das Projekt beinhaltet. Zusätzlich wird eine optimal ausgearbeitete Website sowie ein Investoren-Dashboard benötigt, damit die Investoren direkt Token kaufen können. Damit sie dies dürfen, müssen sie sich zuvor registrieren und verifizieren. Der Token wird auf die Blockchain aufgesetzt und entsprechend programmiert. Im nächsten Schritt geht es an die Vermarktung; dazu baut die Agentur eine eigene Community auf, wirbt auf Social Media, bringt Fachartikel in den entsprechenden Medien, arbeitet mit Influencern zusammen und sorgt so dafür, dass kontinuierlich solvente Investoren für das Projekt gewonnen werden.Hohe Erfolgsquote für eine erfolgreiche FinanzierungDie Full-Service-Agentur von Dimitri Haußmann hat sich auf den Krypto-Markt und auf die Unternehmensfinanzierung über Kryptowährungen spezialisiert. Die Erfolgsquote ist entsprechend hoch, um eine erfolgreiche Finanzierung für neue Projekte zu erzielen. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen, und darum kann das Unternehmen nicht mehr jede Anfrage annehmen. Unternehmen müssen sich darum zuerst bei Krypto Vergleich bewerben, um ihre Finanzierung über eine Kryptowährung umsetzen zu können. Dazu müssen in einem Fragebogen online Informationen zum Projektvorhaben angegeben werden. Das Expertenteam sieht sich die Unterlagen an und setzt sich nach der Prüfung mit dem Unternehmen zusammen, um das Potenzial einer Kampagne zu ermitteln. In einer gemeinsamen Analyse wird dann im Erstgespräch eine individuelle Strategie erarbeitet.Dimitri Haußmann ist Gründer und Geschäftsführer von Krypto Vergleich. Mittlerweile gehört seine Agentur zu den führenden in der DACH-Region, wenn es um die Umsetzung erfolgreicher ICO- und STO-Projekte geht.Pressekontakt:Krypto Vergleich, ein Service vonDigital Faktor GmbHTelefon: +49 / 30 403631 28E-Mail: info@krypto-vergleich.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Digital Faktor GmbH, übermittelt durch news aktuell