Widgie Nickel Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktie der Widgie Nickel hat in letzter Zeit eine eher schlechte Performance gezeigt. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -50 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -28,13 Prozent auf eine schlechte Bewertung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie sind negativ. In den sozialen Medien wurden vermehrt negative Kommentare über Widgie Nickel veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Es wird zudem weniger über das Unternehmen diskutiert, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet. Auch dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider. Die überwiegend negativen Kommentare und Themen führen zu einer erneuten "Schlecht"-Einstufung der Aktie.

Schließlich zeigt auch der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Widgie Nickel derzeit überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Für den 25-Tage-RSI hingegen liegt die Bewertung bei "Neutral".

Insgesamt erhält das Widgie Nickel-Wertpapier somit insgesamt ein "Gut"-Rating.