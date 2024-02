Widgie Nickel Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. In Bezug auf Widgie Nickel wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Widgie Nickel-Aktie überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 79,83, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Widgie Nickel daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Widgie Nickel wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Widgie Nickel daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Widgie Nickel. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Widgie Nickel-Aktie als "Schlecht" bewertet. Der Kurs liegt mit -78,33 Prozent Entfernung vom GD200 bei 0,039 AUD, und der GD50 weist einen Kurs von 0,09 AUD auf, was zu einem Abstand von -56,67 Prozent führt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Widgie Nickel-Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.