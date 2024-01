Pointerra-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung und Diskussion über die Pointerra-Aktie zeigen sich laut einer aktuellen Analyse als neutral. Während es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde auch nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daraus ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für die Pointerra-Aktie.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert wurden mehrheitlich positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt. Daher erhält die Pointerra-Aktie auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pointerra-Aktie zeigt sich in den letzten 7 und 25 Handelstagen als neutral. Mit einem aktuellen Wert von 37 für den RSI7 und 57,78 für den RSI25 wird das Wertpapier weder als überkauft noch überverkauft eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein schlechtes Rating für die Pointerra-Aktie. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung des Aktienkurses um -51,11 Prozent bzw. -26,67 Prozent, was insgesamt zu einem schlechten Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Stimmung, des RSI und der technischen Analyse ein insgesamt neutrales bis schlechtes Rating für die Pointerra-Aktie.