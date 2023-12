Widgie Nickel Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Widgie Nickel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,22 AUD gehabt. Der letzte Schlusskurs von 0,098 AUD weicht um -55,45 Prozent davon ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,15 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-34,67 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Widgie Nickel-Aktie für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen der letzten Monate, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als gewöhnlich über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Widgie Nickel-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Widgie Nickel-Aktie liegt bei 72,92, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analyse der sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Stimmung und die Themen rund um Widgie Nickel neutral waren. Dadurch wird die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Widgie Nickel-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments, und des RSI.

Widgie Nickel kaufen, halten oder verkaufen?

