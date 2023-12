Widerspruch gegen die Pflegegrad-Einstufung oft erfolgreich

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Widerspruch gegen die Einstufung des Pflegegrades hat in vielen Fällen Erfolg. Seit 2020 waren fast 30 Prozent der eingelegten Widersprüche gegen die Einstufung des Pflegegrads in Erstgutachten des Medizinischen Dienstes (MD) erfolgreich, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf schriftliche Anfragen des Linken-Abgeordneten Ates Gürpinar hervorgeht. Die Mediengruppe Bayern (Samstag) berichtete zuerst darüber, die Antwort des Gesundheitsministeriums liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Demnach hatten 2020, 2021 und 2022 je 29,6 Prozent der Widersprüche gegen die Erstgutachten Erfolg. In den ersten neun Monaten 2023 waren es 28,3 Prozent. In den Jahren davor lagen die Quoten darunter, 2016 wurde in der Zeitreihe seit 2011 mit 17,5 Prozent der niedrigste Wert registriert.

"Es ist nicht hinnehmbar, dass ausgerechnet diejenigen, die unsere Gesellschaft schützen sollte, kämpfen müssen, um ihre Ansprüche durchzusetzen", sagte Gürpinar den Zeitungen der Mediengruppe Bayern./shy/DP/he