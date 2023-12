Widepoint C Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken für Anleger größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an zwei Tagen die Stimmung negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Widepoint diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten bei Widepoint registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Widepoint für diesen Aspekt daher ein Gesamtrating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Widepoint derzeit bei 1,83 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 2 USD lag und somit einen Abstand von +9,29 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der derzeit bei 1,74 USD liegt, wird Widepoint mit einer Differenz von +14,94 Prozent als "Gut" eingestuft. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Widepoint als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 36,59, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage beträgt 39,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.