Wide Open Agriculture Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten vier Wochen konnte bei Wide Open Agriculture eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen. Daher erhält das Unternehmen auf dieser Ebene ebenfalls eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wide Open Agriculture-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,165 AUD weicht somit um 38,89 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,17 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Wide Open Agriculture-Aktie insgesamt ein neutrales Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Wide Open Agriculture zeigt aktuell, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wide Open Agriculture insgesamt eine neutrale Bewertung für die technische Analyse und eine positive Bewertung hinsichtlich der Stimmungslage und der Anleger-Kommunikation erhält.