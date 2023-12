Wide Open Agriculture Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewertung von überkauften oder unterkauften Aktien, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Wide Open Agriculture-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (48,94) verglichen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Wide Open Agriculture basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Wide Open Agriculture-Aktie zu. Die erhöhte Aktivität und die positive Änderung der Stimmungsrate führen zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positivere Einschätzungen und Stimmungen rund um Wide Open Agriculture hin, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,27 AUD für die Wide Open Agriculture-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,17 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Neutral"-, "Gut"- und "Schlecht"-Bewertungen basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse für die Wide Open Agriculture-Aktie.