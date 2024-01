Wide Open Agriculture Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wide Open Agriculture":

Das Anleger-Sentiment für Wide Open Agriculture wurde in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral diskutiert. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar auf grün. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt bekommt Wide Open Agriculture daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da Wide Open Agriculture weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,73). Die Analyse der RSIs führt also insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wide Open Agriculture-Aktie sich weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,27 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,165 AUD) liegt. Daher erhält Wide Open Agriculture eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Wide Open Agriculture-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wide Open Agriculture zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Wide Open Agriculture bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes somit die Note "Neutral".