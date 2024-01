Wide Open Agriculture Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Wide Open Agriculture":

Die aktuelle Stimmungslage in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Wide Open Agriculture in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber insgesamt neun Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Wide Open Agriculture eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Wide Open Agriculture abgenommen hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Außerdem hat sich die Stimmung zum Negativen verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Wide Open Agriculture-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält Wide Open Agriculture eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend der Wide Open Agriculture-Aktie negativ ist, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Wide Open Agriculture also mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.