WideOpenWest Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Wideopenwest beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 52,78 Punkte, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,69 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Wideopenwest ist derzeit negativ, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Diskussionen stattgefunden haben und nur an zwei Tagen eine neutrale Einstellung zu verzeichnen war. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Stärke der Diskussion über Wideopenwest, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Wideopenwest-Aktie derzeit bei 3,91 USD gehandelt wird, was einer negativen Abweichung von 49,94 Prozent im Vergleich zur 200-Tage-Linie (GD200) von 7,81 USD entspricht. Darüber hinaus liegt der GD50 bei 5,34 USD, was einer Abweichung von -26,78 Prozent und einem insgesamt schlechten Befund entspricht.