WideOpenWest Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Wideopenwest-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,45 USD verzeichnet, was einem Rückgang von -50,34 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,56 USD über dem letzten Schlusskurs von 3,7 USD, was einer Abweichung von -18,86 Prozent entspricht. Aufgrund dieser charttechnischen Bewertung erhält die Wideopenwest-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Wideopenwest in den letzten Tagen. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Stimmungseinschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Aufgrund dieser Analyse erhält die Wideopenwest-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) spiegelt die Dynamik eines Aktienkurses wider und zeigt für Wideopenwest einen Wert von 78,85 für 7 Tage, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,87 und ergibt eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein überwiegend negatives Gesamtbild und die Wideopenwest-Aktie erhält das Rating "Schlecht".