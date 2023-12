Wicket Gaming AB Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten vier Wochen konnten anhand der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz keine wesentlichen Veränderungen bei der Aktie von Edyoutec festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge blieb unverändert. Insgesamt erhält Edyoutec daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von Edyoutec wurde neutral eingeschätzt, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 67,86 und zeigt somit kein überkauftes oder überverkauftes Signal an. Auch der RSI25-Wert von 59 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung des RSI als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Edyoutec verläuft derzeit bei 0,11 EUR. Da der Aktienkurs bei 0.0724 EUR liegt und somit einen Abstand von -34,18 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,07 EUR, was einer Differenz von +3,43 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.