Wicket Gaming AB Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Edyoutec wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Edyoutec überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 63,12, was bedeutet, dass Edyoutec weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert, um langfristige Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Edyoutec zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -32,8 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Edyoutec eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.