Wickes Aktie: Ist das noch wichtig?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Wickes-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wickes-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,43 und für den RSI25 von 37,27. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wickes-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 133,52 GBP. Der letzte Schlusskurs von 142,1 GBP weicht somit um +6,43 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (132,61 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,16 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutlich positive Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Wickes-Aktie. In den letzten Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen geäußert, und auch die besprochenen Themen waren überwiegend positiv. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Wickes bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wird sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Wickes zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität mit normaler Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.