Wickes Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie von Wickes wurde in einer technischen Analyse bewertet und dabei wurden verschiedene Indikatoren berücksichtigt. Der Kurs liegt aktuell um 6,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +4,1 Prozent, weshalb hier die Einstufung als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wickes liegt bei 35,26, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt mit einem Wert von 33,74 ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es keine eindeutige Veränderung gegeben hat. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war in etwa im normalen Bereich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden, waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung ergibt sich für die Aktie von Wickes eine charttechnische Bewertung von "Gut", während das Gesamtrating aufgrund des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien als "Neutral" einzustufen ist.