Wichtige europäische Märkte schließen uneinheitlich

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Märkte haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Die Anleger hielten sich angesichts steigender Rezessionsängste nach enttäuschenden Daten aus dem Euroraum und China weitgehend mit Aktienkäufen zurück. Die bevorstehenden Zinserhöhungen der Zentralbanken belasteten die Aktien ebenfalls. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird voraussichtlich am Donnerstag ihre Geldpolitik bekannt geben. Die Anleiherenditen in der Eurozone sind heute gestiegen,… Hier weiterlesen