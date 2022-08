Wichtige europäische Märkte schließen 3 Tage in Folge niedriger

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Märkte haben am Dienstag zum dritten Mal in Folge schwächer geschlossen, da die Sorge vor einer geldpolitischen Straffung durch die Zentralbanken und die Furcht vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession die Stimmung der Anleger weiter belasteten. Öl- und Gasaktien legten zu, aber die großen Märkte schlossen dennoch schwach, da die Anleger die… Hier weiterlesen