Wichtige Nachricht für Zscaler-Anleger!

Der Aktienkurs von Zscaler hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 75,11 Prozent liegt Zscaler deutlich über dem Branchendurchschnitt von -2,11 Prozent. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zscaler-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt um 46,56 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +19,09 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen jedoch eine eher negative Tendenz. Die Aktie erhält dafür insgesamt eine schlechte Bewertung.

Die Bewertungen der Analysten der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Mehrheit der 12 Analysten die Zscaler-Aktie positiv bewertet. Es gab 8 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 149,56 USD, was ein Abwärtspotenzial von -29,04 Prozent bedeutet. Daher erhält Zscaler insgesamt eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwicklung des Aktienkurses von Zscaler, sowohl in der Performance im Vergleich zur Branche als auch in der technischen Analyse. Die Stimmung in den sozialen Medien und das Kursziel der Analysten deuten jedoch auf mögliche Risiken hin. Die Aktie erhält daher insgesamt ein neutrales Rating.