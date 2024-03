Wichtige Nachricht für Zhuguang-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Bewertung von Zhuguang basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 84,85 Punkten, was darauf hinweist, dass die Zhuguang-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 63,13, was darauf hindeutet, dass Zhuguang weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Entwicklung. Auch in den Gesprächen der Anleger wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhuguang gesprochen. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Zhuguang-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,213 HKD derzeit -3,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -52,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung. Die Untersuchung von Zhuguang zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhuguang zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Zhuguang in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" zugewiesen.