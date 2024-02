Wichtige Nachricht für Zhongzhi Pharmaceutical-Anleger!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben einen erheblichen Einfluss auf das Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Zhongzhi Pharmaceutical festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Zhongzhi Pharmaceutical im Vergleich zur Branche Persönliche Produkte eine Dividendenrendite von 4,62 % auf, was 0,9 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Zhongzhi Pharmaceutical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,7 auf, was 98 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte" (35,65). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, wodurch die Aktie aus fundamentaler Analyse als "Gut" eingestuft wird.

Anhand der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Zhongzhi Pharmaceutical bei 1,33 HKD liegt, was eine Entfernung von +5,56 Prozent vom GD200 (1,26 HKD) bedeutet. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,36 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,21 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhongzhi Pharmaceutical-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.