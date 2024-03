Wichtige Nachricht für Zhejiang Sanwei Rubber Item-Anleger!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Sanwei liegt bei 45,68 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,16, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,51 CNH für den Schlusskurs der Sanwei-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,95 CNH, was einem Unterschied von +2,84 Prozent entspricht, und führt zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 14,52 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,85 Prozent), was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Sanwei also in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "gute" Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sanwei-Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "gute" Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Sanwei in diesem Punkt also die Einstufung: "gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat die Sanwei-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 58,96, was auf den ersten Blick als eher hoch erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Chemikalien" liegt die Aktie jedoch auf ähnlichem Niveau. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "neutrale" Bewertung.