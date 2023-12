Wichtige Nachricht für Yelp-Anleger!

Die Analystenmeinung zur Yelp-Aktie lautet "Neutral", basierend auf langfristigen Einschätzungen. Insgesamt wurden 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertungen abgegeben. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 39,33 USD, was einer zukünftigen Performance von -16,91 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yelp-Aktie beträgt 40,91, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 43 und zeigt ebenfalls eine neutrale Marktlage an. Insgesamt wird die Yelp-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild bezüglich Yelp hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird anhand der sozialen Medien und der dortigen Diskussionen beobachtet. In Bezug auf die Diskussionsstärke gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yelp in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Yelp-Aktie von 47,34 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 38,95 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 44,54 USD liegt unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Yelp-Aktie in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.