Wichtige Nachricht für Yatra Online-Anleger!

Der Aktienkurs von Yatra Online hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,82 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie von Yatra Online damit 19,84 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -9,43 Prozent, und Yatra Online liegt aktuell 19,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Yatra Online-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Yatra Online-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Yatra Online vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 4 USD, was ein Aufwärtspotential von 148,45 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,61 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Yatra Online-Aktie liegt bei 1,91 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (1,61 USD) liegt, eine Abweichung von -15,71 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,66 USD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yatra Online-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Yatra Online liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 67,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse der Aktienkursentwicklung von Yatra Online eine schlechte Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt, jedoch mit positiven Analystenbewertungen und einer neutralen Einschätzung basierend auf den technischen Indikatoren.