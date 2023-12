Wichtige Nachricht für YETI Holdings Inc-Anleger!

Die Analystenmeinungen zu Yeti sind insgesamt positiv, da 4 Analysten eine Kaufempfehlung abgaben, 4 eine neutrale Meinung äußerten und keine negative Bewertung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 50,14 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,07 Prozent entspricht, was als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte Yeti eine Rendite von 2,78 Prozent erzielen, was 3,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite bei 0,76 Prozent, wobei Yeti 2,02 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yeti liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,65 niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung.