Wichtige Nachricht für X5 Retail-Anleger!

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich X5 Retail untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit X5 Retail diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung starker positiver oder negativer Ausschläge. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bezüglich X5 Retail jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für X5 Retail, weshalb auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der X5 Retail-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1908,38 RUB. Der letzte Schlusskurs von 2019,5 RUB weicht um +5,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (2173,7 RUB) unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,09 Prozent) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei X5 Retail liegt der RSI7 aktuell bei 30,09 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das X5 Retail-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.