Wichtige Nachricht für Wynn Macau-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem Wert von 70,49 zeigt der RSI von Wynn Macau eine "Schlecht"-Einstufung an. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 42,29 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" klassifiziert.

Im Branchenvergleich erzielte der Aktienkurs von Wynn Macau in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,44 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,28 Prozent, was bedeutet, dass Wynn Macau um -29,16 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 3,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Wynn Macau 36,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Wynn Macau in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Wynn Macau lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Wynn Macau in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wynn Macau eingestellt waren. An vier Tagen dominierten negative Themen die Diskussion, während es keine positiven Beiträge gab. An vier weiteren Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wynn Macau daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.