Wichtige Nachricht für Wiener Privatbank-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

Die Aktie der Wiener Privatbank wird aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 8,78 als unterbewertet eingestuft, was sie im Branchenvergleich um 67 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen im Bereich "Kapitalmärkte" (26,36). Dies führt zu einer fundamentalen Analyseeinstufung von "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Wiener Privatbank eine Performance von -13,36 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -17,15 Prozent darstellt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 11,98 Prozent, wobei die Wiener Privatbank um 25,34 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild bei der Wiener Privatbank hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Investoren, die in die Aktie der Wiener Privatbank investieren, können mit einer Dividendenrendite von 3,97 % einen Mehrertrag von 0,68 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.