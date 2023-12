Wichtige Nachricht für Waste Connections-Anleger!

Die Waste Connections-Aktie wird derzeit mit einem insgesamt "Schlecht"-Rating bewertet, basierend auf der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Waste Connections-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,5 Prozent erzielt, was 1,64 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 2,95 Prozent, und die Waste Connections-Aktie liegt aktuell 1,55 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Waste Connections-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 31) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 38,27). Daher erhält der RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ, wobei an einem Tag die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und an zehn Tagen die Negative überwog. Dadurch wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.