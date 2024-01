Wichtige Nachricht für WEC Energy-Anleger!

Die Wec Energy-Aktie wurde von insgesamt 7 Analysten bewertet, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Wec Energy. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 96 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 10,84 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 86,61 USD. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete Wec Energy eine Rendite von -5,14 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,32 Prozent, wobei Wec Energy mit 10,45 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wec Energy beträgt 4,09 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,89, was darauf hinweist, dass Wec Energy weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Wec Energy beträgt 3,87 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft.