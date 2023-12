Wichtige Nachricht für Viva Energy-Anleger!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Viva Energy liegt aktuell bei 45,45, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 28,57 und deutet auf eine "gute" Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Viva Energy keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke oder Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Die Diskussionen auf den Social-Media-Plattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Viva Energy. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer "guten" Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Viva Energy derzeit bei 3,03 AUD verläuft, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 3,13 AUD zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 2,94 AUD deutet jedoch auf ein "gutes" Signal hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut" basierend auf beiden Zeiträumen.