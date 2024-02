Wichtige Nachricht für Vemanti-Anleger!

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um Vemanti nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die zur Auswertung herangezogen werden. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gibt es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Vemanti daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch in den sozialen Medien stand die Aktie von Vemanti zuletzt im Fokus, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vemanti beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Vemanti aktuell bei 0,13 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,06188 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -52,4 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -22,65 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 65,07 Punkten, was bedeutet, dass die Vemanti-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Vemanti weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vemanti also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.