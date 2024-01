Wichtige Nachricht für TrendlinesADR-Anleger!

Der Aktienkurs von Trendlines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt Trendlines damit 3,82 Prozent über dem Durchschnitt von -6,98 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,49 Prozent, und Trendlines liegt aktuell 4,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, welcher das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf aufzeichnet. Der RSI-Wert für Trendlines liegt aktuell bei 37,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48 für die Aktie, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Trendlines derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,11 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,091 SGD liegt, was einer Abweichung von -17,27 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,09 SGD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Trendlines eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.