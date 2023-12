Wichtige Nachricht für Topicus.com-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies hilft dabei, einzuschätzen, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne möglich sind. Bei Topicus zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 69,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Topicus. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Topicus-Aktie um +0,52 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Topicus-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Topicus besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Vor allem in den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich die Anleger weiterhin positiv gestimmt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.