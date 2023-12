Wichtige Nachricht für Timeseighborhood Holdings-Anleger!

Die Analyse von Times Neighborhood zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate über einen längeren Zeitraum beobachtet werden können. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine mittlere Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einer neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Times Neighborhood derzeit -7,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -18,03 Prozent, was ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Times Neighborhood liegt bei 44,44, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In den sozialen Medien wurde Times Neighborhood in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "neutral". Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Times Neighborhood.