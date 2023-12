Wichtige Nachricht für Texas Roadhouse-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes technisches Analysetool, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Texas Roadhouse beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 13,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen überverkauften Zustand (Wert: 23) an, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Texas Roadhouse 7 Mal mit "Gut", 4 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer positiven institutionellen Bewertung führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Texas Roadhouse, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 123,63 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von -4,96 Prozent und ein mittleres Kursziel von 117,5 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Dividendenverhältnis von Texas Roadhouse zum Aktienkurs beträgt derzeit 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine negative Differenz von -0,52 Prozent ergibt und zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Texas Roadhouse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,84 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche bedeutet. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Texas Roadhouse 2,33 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

