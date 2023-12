Wichtige Nachricht für TI Fluid-Anleger!

Bei einer Dividende von 2,66 % liegt die Ausschüttung von Ti Fluid im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,67 %) nur leicht darunter, was einer Differenz von 0,01 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung derzeit als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Ti Fluid auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,91 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 40,24), was zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ti Fluid daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Ti Fluid als überbewertet, da das KGV mit 173,79 insgesamt 379 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 36,25 beträgt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie aus Sicht der fundamenten Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Ti Fluid in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,15 Prozent erzielt. Der Branchendurchschnitt verzeichnete hingegen einen Rückgang von -10,83 Prozent, was einer Outperformance von +16,97 Prozent für Ti Fluid entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,23 Prozent im letzten Jahr, wobei Ti Fluid um 3,91 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Ti Fluid in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.