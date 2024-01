Wichtige Nachricht für Swiss Re-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Aktienanalyse: Swiss Re mit höherer Dividendenrendite und neutraler technischer Einschätzung

Aktuell bietet die Aktie von Swiss Re eine Dividendenrendite von 6,02 %, was 1,87 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Swiss Re mit 96,96 CHF aktuell -1,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Für die kurzfristige Einschätzung wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +4,48 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Swiss Re beträgt 44,71 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 55,69 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Swiss Re vor allem negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positive Themen von Interesse. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Swiss Re aktuell eine höhere Dividendenrendite bietet, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment insgesamt neutral ausfallen.