Wichtige Nachricht für Sun Lifon Cum Rst 10R Prf-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Sun Life liegt der RSI bei 63,37, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 40,63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Das Stimmungsbild bei Sun Life hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf das Sentiment festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Sun Life in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Life liegt bei 11,03, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einem Rating von "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Sun Life erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,48 Prozent, was eine Outperformance von +0,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Sun Life 9,82 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Sun Life ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.