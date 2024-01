Wichtige Nachricht für Startia-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Apollo Future Mobility Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Startia liegt bei 43,85, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,22 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Startia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1407,04 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1341 JPY weicht um -4,69 Prozent ab und wird daher als „Neutral“ bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1326,1 JPY, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Startia-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Startia daher als "Neutral"-Wert betrachtet.