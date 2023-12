Wichtige Nachricht für Southeastern Banking-Anleger!

Die technische Analyse der Southeastern Banking-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 19,29 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,4 USD liegt, was einer Abweichung von -4,61 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (17,78 USD) weicht mit einem Wert von +3,49 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Southeastern Banking-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Southeastern Banking derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 5350,55 Prozentpunkte, was einer Differenz von 3,98 % gegenüber 5354,52 % entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und deshalb eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Southeastern Banking liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Southeastern Banking-Wertpapier gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den Schlusskurs, das Sentiment und den RSI7, während der RSI25 ein "Gut"-Rating ergibt.